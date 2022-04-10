У полоні ворога 63 людини

Про викрадення людей російськими окупантами повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вона написала в телеграмі, що російські терористи викрали 106 громадян у Запорізькій області.

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Серед викрадених людей, за даними Денісової, 21 представник місцевої влади та двоє журналістів. Повідомляється, що 63 людини перебувають у полоні ворога.

Російські військові утримують десятьох українських посадовців та одного журналіста.

У Запорізькій області російські військові терористи вже викрали 106 громадян, зокрема 21 представника місцевої влади та двох журналістів. Сьогодні залишаються в полоні 63 особи, в тому числі 10 посадовців та один журналіст,

– йдеться у повідомленні омбудсменки.

За інформацією Денісової, для росіян підставою для викрадень є проукраїнська позиція та відмова співпрацювати з ними.

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