В плену врага 63 человека
О похищении людей российскими оккупантами сообщила омбудсменка Людмила Денисова. Она написала в телеграме, что российские террористы похитили 106 граждан в Запорожской области.
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Среди похищенных людей, по данным Денисовой, 21 представитель местной власти и два журналиста. Сообщается, что 63 человека находятся в плену врага.
Российские военные удерживают десять украинских чиновников и одного журналиста.
В Запорожской области российские военные террористы уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов. Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 чиновников и один журналист,
– говорится в сообщении омбудсменки.
По информации Денисовой, для россиян основанием для похищений является проукраинская позиция и отказ сотрудничать с ними.
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