Однако пропагандисты "РИА Новости" пишут, что якобы "возвращают детей" из Запорожской области в псевдореспублику.

Дети под прицелом оккупантов: как Россия уничтожает будущее Украины

Представитель псевдореспублики признался, что украинских детей вывозят из оккупированного Бердянска в Запорожскую область на территорию квазиреспублики.

По его словам, "город был оккупирован украинскими войсками", поэтому детей эвакуировали.

Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в Россию уже принудительно вывезены свыше 121 тысячи детей. Это как дети-сироты, так и имеющие родителей. Известно, что часть детей вывезли из Мариуполя в Донецк и в направлении Таганрога.

К слову, более 500 украинских детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. По меньшей мере, 176 детей погибли, еще более 320 получили ранения. Больше всего детей пострадало в Донецкой (102 ребенка) и Киевской (91 ребенок) областях.

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