Следовательно, правоохранители уже открыли уголовные производства. Оккупантов, похитивших водителей гуманитарного конвоя, обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

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Где находятся водители – неизвестно

Правоохранители сообщают, что водители в составе гуманитарной колонны везли помощь в Токмак 6 апреля. Там их и задержали российские военные. Где сейчас находятся похищенные водители, доподлинно неизвестно. Также в прокуратуре сообщили, что в тот же день похитили депутата Запорожского областного совета.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные продолжают похищать правоохранителей. Так, 8 апреля в селе Дмитровка Бердянского района задержали четырех полицейских.

В прокуратуре призывают фиксировать и присылать доказательства, если вы воочию увидели преступление, совершенное российскими военными. Информировать правоохранителей о противоправных действиях захватчиков можно по этой ссылке.

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