Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". За словами захисників, окупанти протягом доби 3 травня продовжували інженерне удосконалення своїх позицій. Активних наступів на Херсонському й Миколаївському напрямку вороги не проводили, однак здійснювали обстріли з артилерії та броньованої техніки.

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Окупанти готують провокації

З 2 травня в місті Токмак, що на Запоріжжі, російські окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України.

Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення,

– зауважили в ОК "Південь".

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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