Про це повідомив у соцмережах журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що напередодні удару з острова вивезли 8 військовослужбовців – до тимчасово окупованого Криму.
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Російське командування знало про удар, – Цимбалюк
За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили,
– написав журналіст.
На Зміїному, повідомляє Цимбалюк, перебували військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі їх командування збройних сил Росії вважає зниклими безвісти.
Що відомо про удар по Зміїному
Зазначимо, що про успішний удар по Зміїному повідомили в оперативному командуванні "Південь". Українські військові розповіли, що вони знищили 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Ліквідували і 42 російських окупантів.
Біля острова знищили 2 катери "Раптор"
Також 2 травня наші оборонці добряче попрацювали в акваторії Чорного моря. Вони знищили 2 ворожі катери "Раптор". Ці успіхи прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що знищення крейсера Москва довело, що для наших військових нема нічого неможливого у Чорному морі.
Саме після втрати "Москви" ситуація для росіян сильно змінилась. Вони бояться підходити кораблями на відстань, з якої українці можуть їх "дістати".
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Втрати окупантів: останні новини
- Станом на 3 травня українські військові знищили 24 200 окупантів.
- Втрати ворога у техніці:
– танків – 1064 одиниць;
– бойових броньованих машин – 2567 одиниць;
– артилерійських систем –475 одиниць;
– РСЗВ – 162 одиниці;
– засобів ППО – 80 одиниць;
– літаків – 194 одиниці;
– гелікоптерів – 155 одиниць;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;
– кораблів / катерів – 10 одиниць;
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;
– спеціальної техніки – 38 одиниць;
– крилатих ракет – 84 одиниці.
- Лище за 2 дні українські воїни "приземлили" російських безпілотників на велику суму – 2 мільйони доларів.
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