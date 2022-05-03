Про це повідомив у соцмережах журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що напередодні удару з острова вивезли 8 військовослужбовців – до тимчасово окупованого Криму.

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Російське командування знало про удар, – Цимбалюк

За словами одного з "евакуйованих", командування знало, що по острову може бути завдано удару, однак жодних дій (крім вивезення групи людей) не робили,

– написав журналіст.

На Зміїному, повідомляє Цимбалюк, перебували військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) та 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту. Наразі їх командування збройних сил Росії вважає зниклими безвісти.

Що відомо про удар по Зміїному

Зазначимо, що про успішний удар по Зміїному повідомили в оперативному командуванні "Південь". Українські військові розповіли, що вони знищили 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Ліквідували і 42 російських окупантів.

Біля острова знищили 2 катери "Раптор"

Також 2 травня наші оборонці добряче попрацювали в акваторії Чорного моря. Вони знищили 2 ворожі катери "Раптор". Ці успіхи прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що знищення крейсера Москва довело, що для наших військових нема нічого неможливого у Чорному морі.

Саме після втрати "Москви" ситуація для росіян сильно змінилась. Вони бояться підходити кораблями на відстань, з якої українці можуть їх "дістати".

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Втрати окупантів: останні новини

Станом на 3 травня українські військові знищили 24 200 окупантів.

Втрати ворога у техніці:

– танків – 1064 одиниць;

– бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

– артилерійських систем –475 одиниць;

– РСЗВ – 162 одиниці;

– засобів ППО – 80 одиниць;

– літаків – 194 одиниці;

– гелікоптерів – 155 одиниць;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

– кораблів / катерів – 10 одиниць;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

– спеціальної техніки – 38 одиниць;

– крилатих ракет – 84 одиниці.

– танків – 1064 одиниць; – бойових броньованих машин – 2567 одиниць; – артилерійських систем –475 одиниць; – РСЗВ – 162 одиниці; – засобів ППО – 80 одиниць; – літаків – 194 одиниці; – гелікоптерів – 155 одиниць; – автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць; – кораблів / катерів – 10 одиниць; – БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця; – спеціальної техніки – 38 одиниць; – крилатих ракет – 84 одиниці. Лище за 2 дні українські воїни "приземлили" російських безпілотників на велику суму – 2 мільйони доларів.

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