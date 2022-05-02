Успіхи ЗСУ та поразку росіян у Чорному морі прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Росіянам складно контролювати ситуацію у Чорному морі

За словами Данілова, після того, як дві наші ракети "Нептун" знищили російський крейсер "Москва", стало зрозуміло – для Збройних Сил України немає нічого неможливого. Російський корабель пішов туди, куди його послали ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Те, що вважалось недосяжним для низки країн, зокрема й для членів НАТО, вдалось зробити Україні.

Після втрати "Москви", росіянам стало складно контролювати ситуацію у Чорному морі, запевнив Данілов. Нині окупанти перелякані й не наближаються на ту відстань, з якої українським силам можна було б до них "дотягнутися."

Вони всі (росіяни – 24 канал) сховались у Севастополі і десь там далі. Але як тільки вони з'являються у межах доступності, ми їх одразу відправляємо туди ж, де зараз перебуває "Москва". Сьогодні наші військові це вкотре довели,

– підкреслив секретар РНБО.

Данілов нагадав, що сьогодні, 2 травня, українські сили знищили 2 судна Росії, які "кружляли" поблизу острова Зміїний. "Немає їм там чого робити, це наша земля, і ми її невдовзі собі повернемо. Там буде, як і було раніше, українське військо", – наголосив посадовець.

Втрати росіян поблизу острова Зміїний: коротко

26 квітня ЗСУ завдали удару по позиціях росіян на тимчасово окупованому острові Зміїний. Вдалось ліквідувати кілька російських військових та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

1 травня відбулась повторна атака по ворожих позиціях на острові. Цього разу завдяки влучності українських військових були знищені 42 окупанти, 3 зенітні установки, ще одна "Стріла-10" та ворожа техніка для зв'язку.

2 травня на підмогу окупантам до острова Зміїний прибули два ворожі катери типу "Раптор". Завдяки Bayraktar обидва російські судна відправились вслід за "Москвою".

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