Зокрема, найбільша активність росіян зафіксована на Слобожанському та Донецькому напрямках. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 18:00 2 травня.

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Ситуація на фронті 2 травня

Окрім активних воєнних дій на Слобожанському та Донецькому відтинках фронту, росіяни здійснюють перегрупування військ, посилюють артилерійські підрозділи та свою протиповітряну оборону на таких напрямках:

Запорізькому;

Криворізькому;

Миколаївському.

У цих регіонах ворог намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання своїх військ. Крім того, триває підготовка резервів окупантів з метою їхнього подальшого перекидання у райони оперативного призначення на території України.

За інформацією Генштабу, не вщухають ракетно-бомбові удари противника по об'єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. На Слобожанському напрямку обстріли міста Харкова здійснює угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів Росії.

На Ізюмському напрямку росіяни продовжують спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Для посилення угруповання ворог здійснює переміщення до визначених районів своїх підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

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Крім того, з метою вдосконалення транспортної інфраструктури, противник здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Окупанти й далі обстрілюють позиції ЗСУ та цивільних об'єктів, розташованих неподалік від державного кордону України з території Росії. Тим часом у Бєлгородській області росіяни продовжують зосереджувати свої резерви для ведення бойових дій у Східній операційній зоні.

У Генштабі додали, що на Донецькому напрямку всі основні зусилля росіяни зосередили на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна. Крім того, намагаються просуватись у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

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