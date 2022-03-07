Стрім із Токмака вів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Місто Токмак розташоване на північний схід від Мелітополя.

Важливо Окупанти не контролюють території, лише дороги і деякі населені пункти: актуальна карта

Люди скандують: "Русскій воєнний корабль – іді на***!", "Їдьте додому живими", "Додому!", "Токмак – це Україна!".

У Токмаку масовий мітинг проти окупантів: відео

Зазначимо, у південних містах України люди виходять на численні мітинги проти російської окупації попри загрозу життю: мітинги проходять у Херсоні, Новій Каховці, Каховці, Таврійську, Генічеську, Чаплинці, Новоолексіївці, Каланчаку, Мелітополі.

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