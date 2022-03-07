Стрим из Токмака вел депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Город Токмак расположен к северо-востоку от Мелитополя.

Важно Оккупанты не контролируют территории, только дороги и некоторые населенные пункты: актуальная карта

Люди скандируют: "Русский военный корабль – иди на***!", "Езжайте домой живыми", "Домой!", "Токмак – это Украина!".

В Токмаке массовый митинг против оккупантов: видео

Отметим, в южных городах люди выходят на многочисленные митинги против российской оккупации, несмотря на угрозу жизни: митинги проходят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Геническе, Чаплинке, Новоалексеевке, Каланчаке, Мелитополе.

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