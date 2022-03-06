Наиболее актуальную и корректную информацию отображает карта, представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy.

Важно На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский

Які дороги котролюють окупанти

Оккупанты контролируют только дороги и некоторые населенные пункты / Карта ASPI Cyber Policy

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает не верить манипуляциям в отношении украинских территорий. Украинские вооруженные силы достойно держат оборону.

ВСУ

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