Наиболее актуальную и корректную информацию отображает карта, представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber Policy.
Важно На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский
Оккупанты контролируют только дороги и некоторые населенные пункты / Карта ASPI Cyber Policy
Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает не верить манипуляциям в отношении украинских территорий. Украинские вооруженные силы достойно держат оборону.
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