В течение суток 7 мая активные действия российских оккупантов на Запорожском направлении зафиксированы не были. Единственный штурм при поддержке авиации враг совершил возле Полтавки, но понес потери и отступил.

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Грабеж и подготовка к "празднику"

Как сообщили в Запорожской ОВА, российские оккупанты продолжают грабить промышленность Мелитополя. Среди прочего они вывезли все оборудование и изъяли всю продукцию завода "Биол". Награбленное в Украине имущество оккупанты везут по железной дороге во временно оккупированный Крым. Местные жители зафиксировали, что большая часть груза – это оцинкованная сталь в рулонах.

Вместе с тем, враг проводит активную подготовку к празднованию 9 мая. Поскольку украинцы отказываются сотрудничать с оккупантами, а картинку для пропаганды создать нужно, россияне прибегают к подлости. В частности, они изымают документы у украинцев и обещают отдать их на 9 мая, делая расчет на то, что многие соберутся в одном месте и это можно будет использовать для сюжета пропагандистов. О таких происках врага сообщили жители Энергодара.

Кроме того, враг роет траншеи, проверяет все здания возле центральной площади и вводит усиленные меры безопасности.

Ситуация в Запорожье: коротко о главном

Стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского. Он остался в городе и отказался сотрудничать с оккупантами. Причины трагедии выясняются.

Некоторые учительницы в Мелитополе решили стать коллаборантками и помогают врагу. Они призывают своих коллег встать на сторону российских оккупантов и распространяют фейки, которые создают вражеские пропагандисты.

На оккупированных территориях россияне вводят фильтрационные мероприятия. Таким образом, они пытаются помешать эвакуации людей в безопасные регионы. Также они "отличились" грабежами аграрных предприятий и ведением "налогов". Местное население находится под постоянным давлением и террором, оккупанты также разыскивают и наказывают всех проукраинских активистов.

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