О горе-учительницах рассказывает телеграм-канал "Оперативный ВСУ". Они обе работают в Якимовской грома Мелитопольского района.

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Склоняют других учителей к сотрудничеству

Одну учительницу зовут Авиром Юлия Юрьевна, а вторую – Соломахина Елена Николаевна.

Известно, что эти учительницы практически сразу сотрудничали с оккупантами. Они принялись за выполнение поручений российских захватчиков. В частности, проводят профилактические разговоры со своими коллегами, убеждая их сотрудничать.

Кроме того, учительницы распространяли фейки, ложь, а также манипулятивные сообщения от оккупантов. Все это касалось как украинской власти, так и ВСУ, а также самого Министерства образования.

Заметим, что некоторые учителя не согласились сотрудничать ни с коллаборантками, ни с оккупантскими властями. В то же время есть и те, кто на предложение горе-учительниц согласился. Как только будет известно и о "новоприбывших", информацию сразу же опубликуют в сети.

Достойно внимания! С 15 марта в Украине действует закон о коллаборационизме. Он предусматривает наказание как тех, кто откровенно поддерживал действия России и сотрудничал с оккупантами, так и тех, кто делал это ситуативно, приспосабливаясь к новым реалиям. Коллаборантов, отметим, ожидает до 15 лет лишения свободы.

В Украине продолжают искать коллаборантов

Так, в конце апреля удалось поймать трех коллаборантов во Львовской области. Они с 2014 года активно сотрудничали со страной-агрессором.

Подозрение в государственной измене сообщили гауляйтерам из Херсона Речь идет о Владимире Сальдо, а также Александре Кобце.

"Руководителем отдела культуры" в Бердянске оккупанты назначили очередного коллаборанта. Им оказался Анатолий Зимин. Обратим внимание, что он баллотировался в городской совет от коммунистической партии в 2013 году. Но тогда жители города не поддержали его кандидатуру.

А еще удалось задержать главу Середино-Будской территориальной громады в Сумской области. В его планы входила "сдача" города, но он сможет разве что мечтать о том, чтобы за решеткой ему было хоть немного комфортно.

В Одесской области прекрасно сработали сотрудники ГБР. Им удалось задержать 12 человек, подозреваемых в диверсиях, а также подготовке мятежей до 2 мая.

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