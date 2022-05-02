Особое внимание уделяется Одесщине, поскольку российские оккупанты не оставляют планов захвата региона. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций, которые готовились на восьмую годовщину Дня противостояния 2 мая.
Читайте также Допускаем нанесение ракетных ударов – Братчук призвал не игнорировать сигналы тревоги
Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в области.
– сообщили в ГБР.
В итоге сотрудники Государственного бюро расследований поймали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей. По оперативной информации, злоумышленники также вели активную работу над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам в городе.
Правоохранители провели обыски
Правоохранители провели обыски в частном доме одного из задержанных и обнаружили:
- автоматы;
- пулеметы;
- гранаты;
- пистолеты;
- патроны;
- флаги с коммунистической символикой;
- медали;
- антиукраинские книги;
- агитационные брошюры.
Следователи ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене. Все злоумышленники были переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.
ГБР задержала 12 подозреваемых в диверсиях / Фото Государственного бюро расследований
В Одессе искали коллаборантов
- Стражи порядка в ходе масштабного расследования обнаружили склад оружия диверсантов 30 апреля.
- С тех пор сотрудники ГБР начали искать преступников, работавших на спецслужбы России.
- Тогда стало известно, что враги осели в области еще раньше. Через несколько дней они были задержаны.
День противостояния: что известно
В 2014 году в Одессе перед футбольным матчем "Черноморца" и "Металлиста" произошли масштабные столкновения между болельщиками, которые шли по улицам города с мирным шествием "За единую Украину", и пророссийскими диверсантами "Антимайдана", решившими сорвать мероприятие и устроить провокации.
Исторический центр города превратился в настоящее поле боя. Поначалу в ход пошла пиротехника, потом и брусчатка. Далее – первые выстрелы и первые погибшие. В результате столкновений в общей сложности погибли 48 человек.