Особое внимание уделяется Одесщине, поскольку российские оккупанты не оставляют планов захвата региона. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций, которые готовились на восьмую годовщину Дня противостояния 2 мая.

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Были проверены десятки человек из числа криминалитета и возможных коллаборантов, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в области.

– сообщили в ГБР.

В итоге сотрудники Государственного бюро расследований поймали 12 человек, обоснованно подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей. По оперативной информации, злоумышленники также вели активную работу над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам в городе.

Правоохранители провели обыски

Правоохранители провели обыски в частном доме одного из задержанных и обнаружили:

автоматы;

пулеметы;

гранаты;

пистолеты;

патроны;

флаги с коммунистической символикой;

медали;

антиукраинские книги;

агитационные брошюры.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по статье о государственной измене. Все злоумышленники были переданы Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий.

Обратите внимание! По замыслам врага, реализовать план должны были в годовщину Дня противостояния – 2 мая.

ГБР задержала 12 подозреваемых в диверсиях / Фото Государственного бюро расследований

В Одессе искали коллаборантов

Стражи порядка в ходе масштабного расследования обнаружили склад оружия диверсантов 30 апреля.

С тех пор сотрудники ГБР начали искать преступников, работавших на спецслужбы России.

Тогда стало известно, что враги осели в области еще раньше. Через несколько дней они были задержаны.

День противостояния: что известно

В 2014 году в Одессе перед футбольным матчем "Черноморца" и "Металлиста" произошли масштабные столкновения между болельщиками, которые шли по улицам города с мирным шествием "За единую Украину", и пророссийскими диверсантами "Антимайдана", решившими сорвать мероприятие и устроить провокации.

Исторический центр города превратился в настоящее поле боя. Поначалу в ход пошла пиротехника, потом и брусчатка. Далее – первые выстрелы и первые погибшие. В результате столкновений в общей сложности погибли 48 человек.