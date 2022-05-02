Особлива увага приділяється Одещині, оскільки російські окупанти не полишають планів захоплення регіону. Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої затримали організаторів та виконавців можливих диверсій і провокацій, що готувалися на – восьму річницю Дня протистояння 2 травня.

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Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету й можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в області,

– повідомили у ДБР.

У підсумку співробітники Державного бюро розслідувань спіймали 12 людей, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів. За оперативною інформацією, зловмисники також вели активу роботу над підбуренням одеситів до масових безпорядків у місті.

Правоохоронці провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у приватному будинку одного із затриманих і виявили:

автомати;

кулемети;

гранати;

пістолети;

набої;

прапори з комуністичною символікою;

медалі;

антиукраїнські книги;

агітаційні брошури.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Всіх зловмисників було передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

Зверніть увагу! За задумами ворога, реалізувати план мали у річницю Дня протистояння – 2 травня.

ДБР затримала 12 підозрюваних у диверсіях / Фото Державного бюро розслідувань

В Одесі шукали колаборантів

Правоохоронці у ході масштабного розслідування виявили склад зброї диверсантів 30 квітня.

З того часу співробітники ДБР розпочали шукати злочинців, які працювали на спецслужби Росії.

Тоді також стало відомо, що вороги осіли в області ще раніше. Через кілька днів їх затримали.

День протистояння: що відомо

У 2014 році в Одесі перед футбольним матчем "Чорноморця" та "Металіста" сталися масштабні сутички між уболівальниками, які йшли вулицями міста з мирною ходою "За єдину Україну", та проросійськими диверсантами "Антимайдану", що надумали зірвати захід і влаштувати провокації.

Історичний центр міста перетворився на справжнє поле бою. Спочатку в хід пішла піротехніка, згодом і бруківка. Далі – перші постріли та перші загиблі. Внаслідок зіткнень загалом загинуло 48 людей.