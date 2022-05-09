Он уже даже дал пресс-конференцию "журналистам" из Индии и Бразилии. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Что известно о Балицком

Теперь главный коллаборант Запорожской области начал прислуживать российским оккупантам. По словам журналиста, экс-нардеп никогда не скрывал свои пророссийские взгляды и давно был украинофобом.

В Мелитополе он "известен" тем, что его семья приватизировала целый ряд местных предприятий и просто разворовала их – часть вывезли на металл, другую – разрушили, кое-что сдали в аренду. Так что предприниматели из них никакие. Однако именно такого человека поставили возглавлять администрацию.

Отметим, что Евгений Балицкий – бывший народный депутат Украины. Сейчас он депутат областного совета от "Оппоблока".

Уже успел поговорить с "журналистами"

До этого Балицкий скрывался, а теперь он в титуле начальника военно-гражданской администрации Запорожской области дал пресс-конференцию для "журналистов", в том числе иностранных. То есть, привезли даже каких-то "медийщиков" из Индии и Бразилии. Судя по всему, их затащили туда силой, или вообще нашли подставных людей.

Что сейчас происходит на Запорожье

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