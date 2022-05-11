Об этом 24 каналу рассказал корреспондент, находящийся в Запорожье. Россияне занимаются этим для пропагандистской акции, которую будут потом показывать по российскому телевидению.

К теме 226 детей погибли в Украине из-за войны России: вчера стало известно о смерти 13-летней девочки

"Они, видимо, хотят вручить детям российские аттестаты с двуглавой курицей. Ну, тем школьникам, которые закончат 9 и 11 классы. Это единственное вероятное объяснение", – отметил журналист.

В основном такие действия происходят в Мелитополе, временно оккупированном россиянами, а также в близлежащих селах. Там им удалось найти коллаборантов, которые помогают организовать все.

Как происходит "обучение"

По словам корреспондента, оккупанты "затягивают" детей в школу буквально на несколько часов. Они объединили учащихся старших и младших классов. Обучение проходит ориентировочно с 8:00 до 11:30.

То есть мы понимаем, что это может быть 2 или 3 урока. Однако они, видимо, хотят маниакально дать в руки нашим детям свой аттестат и снять это на видео,

– отметил журналист.

Следует заметить, что российские оккупанты пытаются всячески "работать" и с родителями. Они рассылают им на телефон угрозы о том, что ребенка не переведут в следующий класс или он не получит аттестат, если не будет ходить в школу. Также они уверяют, что делать это якобы абсолютно безопасно.

Обратите внимание! Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что статистика разрушений детских садов, школ, университетов постоянно растет. По состоянию на конец апреля полностью разрушено 102 учебных заведения, а повреждено – 1 412.

Обучение на временно оккупированных территориях: что известно

Запорожская областная военная администрация приняла решение о завершении учебного года в Васильевском, Пологовском, Бердянском и Мелитопольском районах 2 мая 2022 года.

Российские военные в разрушенном Мариуполе 19 апреля "открыли школу". Для пропагандистской картинки они цинично использовали детей из всего города.

На временно оккупированных территориях россияне в апреле заставляли учителей выйти на работу и преподавать предметы по российской программе. Однако педагоги в Донецкой области героически отказали оккупантам, заявив, что "не будут участвовать в этом цирке".

Стоит посмотреть – россияне разлучили 4-летнюю девочку с мамой: смотрите видео