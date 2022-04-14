Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко отметил, что с начала войны российские оккупанты разрушили в области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.

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Они пытаются продвигать свою пропаганду и заставляют учителей выходить на работу. Однако те отказывают.

"Мы в этом шапито участвовать не будем!", – такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донецкой области встретили требование оккупационной администрации выйти на работу. Это действительно героический поступок,

– написал Павел Кириленко.

По его словам, россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас будут пытаться использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни".

"Насколько они циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, имеют наглость использовать детей в своей пропаганде. Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!", – добавил он.

Кириленко поблагодарил всех, кто остается верен себе и продолжает бороться за Украину даже таким способом. "Мы выметем русскую нечисть. И отблагодарим каждого, кто не прогнулся", – заявил председатель Донецкой ОГА.

К слову, муниципалитет Вильнюса заявил, что учителя, которые одобряют российскую агрессию в Украине, не могут работать в школах. Речь идет об педагогах, которые распространяли российскую пропаганду во время уроков или публиковали соответствующие сообщения в своих соцсетях.

Важно – оккупанты хотят подучить украинских детей на русском языке: