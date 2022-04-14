Голова Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що з початку війни російські окупанти зруйнували в області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

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Вони намагаються просувати свою пропаганду та змушують вчителів виходити на роботу. Проте ті відмовляють.

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!", – такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок,

– написав Павло Кириленко.

За його словами, росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя".

"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!", – додав він.

Кириленко подякував всім, хто залишається вірним собі й продовжує боротися за Україну навіть у такий спосіб. "Ми виметемо російську нечисть. І віддячимо кожному, хто не прогнувся", – заявив голова донецької ОВА.

До слова, муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах. Йдеться про освітян, які поширювали російську пропаганду під час уроків чи публікували відповідні дописи у своїх соцмережах.

Важливо – окупанти хочуть підівчити українських дітей російською мовою: