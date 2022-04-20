Россиянам было наплевать на психологическое состояние детей. Главное – картинка для пропагандистских СМИ.

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Для обеспечения картинки для пропагандистов на "открытие школы" свезли детей со всего города. Стандартная тактика оккупантов с коллаборантами – циничное использование детей и их тяжелого психологического состояния для пропаганды,

– рассказал советник мэра Петр Андрющенко.

Директор школы №53 отказалась сотрудничать с оккупантами и ушла с должности. Поэтому на ее место назначили бывшую директора школы №3 Наталью Топорикову, которая не оказывала сопротивления.

Директором школы согласилась стать коллаборантка / Скриншот из видео

Россияне уже даже назначили своего "министра образования" в блокадном городе. Им согласился стать руководитель морского лицея в Мариуполе Вячеслав Мирошниченко.

Еще один коллаборант в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко

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