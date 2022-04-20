Лещенко отметил, что соответствующие "заявления" делают представители самопровозглашенных террористических организаций на временно оккупированном Донбассе и вооруженных силах России. Этим страна-оккупант оправдывает свои агрессивные действия, бомбардировки и атаки, сообщает 24 канал.

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Лещенко рассказал, что на самом деле на территории завода находится более тысячи мирных граждан. Тем временем Россия распространяет циничные фейки.

Сначала о том, что на территории "Азовстали" нет людей, заявил представитель так называемого "высшего руководства" Эдуард Басурин. Впоследствии фейк был подхвачен в межведомственном координационном штабе российских вооруженных сил.

Эти заявления ложны. На Азовстали действительно гражданские, которые там находятся под защитой ВСУ,

– подытожил Лещенко.

Россияне практически полностью уничтожили "Азовсталь"

Святослав Паламар – заместитель командира полка "Азов" – заявил, что российские кафиры сбрасывают мощные бомбы на "Азовсталь" в Мариуполе.

Завод фактически полностью уничтожили. Однако защитники Мариуполя продолжают героически защищать город и его жителей.

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