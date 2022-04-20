Лещенко зауважив, що відповідні "заяви" роблять представники самопроголошених терористичних організацій на тимчасово окупованому Донбасі та збройних сил Росії. Цим країна-окупантка виправдовує свої агресивні дії, бомбардування та атаки, повідомляє 24 канал.

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Лещенко розповів, що насправді на території заводу перебуває понад тисяча мирних громадян. Тим часом Росія поширює цинічні фейки.

Спершу про те, що на території "Азовсталі" немає людей заявив представник так званого "вищого керівництва" Едуард Басурін. Згодом фейк підхопили у міжвідомчому координаційному штабі російських збройних сил.

Ці заяви є неправдивими. На Азовсталі справді є цивільні, які там перебувають під захистом ЗСУ,

– підсумував Лещенко.

Росіяни практично повністю знищили "Азовсталь"

Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" – заявив, що російські окупанти скидають потужні бомби на "Азовсталь" у Маріуполі.

Завод фактично повністю знищили. Однак захисники Маріуполя продовжують героїчно захищати місто та його мешканців.

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