Український військовий вдало затаївся у засідці. Все сталося настільки швидко, що росіяни, очевидно, нічого не встигли зрозуміти.
Важливо Другий етап війни та битва за Маріуполь ускладнили переговори з Росією, – Подоляк
Влучний постріл по техніці окупантів
Боєць швидко вискочив з укриття і моментально вразив ворожу бронетехніку. Постріл був просто ідеальним.
Полк "Азов" продовжує знищувати ворожу техніку, – так підписали відео військові.
Як український захисник знищив ворожу бронетехніку в Маріуполі: дивіться відео
Нагадаємо, росіян ніяк не вдається зламати опір українських воїнів у Маріуполі. Зокрема, на "Азовсталі". Тому вони збираються просто зрівняти все із землею. Як говорив один з російських командирів, чию розмову з дружиною перехопила СБУ, окупанти збираються скинути тритонні бомби на завод. Там ховаються мирні люди.
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