Окупантам віддали наказ зрівняти із землею все у Маріуполі

СБУ перехопила розмову ростовського командира взводу загарбників, який перебуває за 4 кілометри від будівлі "Азовсталі". Зі слів російського військового можна зробити висновок, що окупанти планують скинути тритонні бомби на завод.

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Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії… Тритонні з неба… Сказали, зрівняти все із землею… Приїжджав підполковник, казав: ви відчуєте це на собі, і почуєте, і відчуєте. Прикинь хвиля вибухова буде,

– сказав окупант.

Дружина запитала російського військового щодо долі мирного населення. Той цинічно відповів, що ті, хто хотіли виїхати, давно це зробили.

"Всі поїхали. Усі хто захотів, всі поїхали. Залишилися одні патріоти та дуже розумні...", – сказав він.

Відео розмови російського військового з дружиною

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