Оккупантам приказали сровнять с землей все в Мариуполе

СБУ перехватила разговор ростовского командира взвода захватчиков, который находится в 4 километрах от здания "Азовстали". Из слов российского военного можно сделать вывод, что оккупанты планируют сбросить трехтонные бомбы на завод.

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Ждем здесь "сюрпризы" от России... Трехтонные с неба... Сказали, сровнять все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете это на себе, и услышите, и почувствуете. Прикинь, волна взрывная,

– сказал оккупант.

Жена спросила российского военного по поводу судьбы мирного населения. Тот цинично ответил, что те, кто хотел уехать, давно это сделали.

"Все уехали. Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные...", – сказал он.

Видео разговора российского военного с женой

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