Маріуполь досі українське місто, – командир

З відповідною завою звернувся Сергій Волина, командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського.

Варте уваги Підірвав себе зі словами "Слава Україні": прикордонник закрив собою побратимів у Маріуполі

Командир повідомив, що Маріуполь досі залишається українським містом. Українські захисники тримають оборону попри авіабомбардування, артилерійські та ракетні обстріли.

Маріуполь досі українське місто, що б вам не говорила російська пропаганда. Ми щодня ведемо запеклі бої та стримуємо багатотисячне військо ворога, не даючи йому просунутися далі. Це дається ціною надлюдських зусиль і великих втрат,

– зазначив він.

Росіяни тримають у заручниках сотні тисяч цивільних

Волина написав, що Росія взяла Маріуполь в кільце, через що угрупування і просить допомогу. За його словами, росіяни тримають у заручниках сотні тисяч цивільних.

"У наших військових бункерах переховуються жінки, діти, в тому числі немовлята. Переважно родичі наших військових, яких розшукують росіяни. Без тепла, води, їжі", – йдеться у повідомленні командира.

До речі "Росавіація вдарила по п'ятиповерхівці", – пропагандисти заплутались і "здали" своїх у Маріуполі

Український захисник повідомив, що наші поранені військові щодня помирають у нестерпних муках. Причина в тому, що в місті закінчилися:

медикаменти;

засоби знезараження;

можливості знеболення.

Волина наголосив, що Україна за посередництва Туреччини домовилися з Росією про гуманітарні коридори, проте російська сторона не дотримується слова.

Ми благаємо світ про допомогу в евакуації поранених, дітей, жінок, а також тіл загиблих. Спроб це зробити було надто мало!,

– заявив Волина.

За його словами, українські військові вимушені не тільки битися з росіянами, але й дбати про понад тисячу цивільних осіб.

Новини за темою Азовці проводять контратаку у Маріуполі, попри більші сили окупантів

"Не вірте обіцянкам Росії про "зелений коридор" для військових. Немає жодних сумнівів у тому, що це обман для знищення українського військового угрупування в Маріуполі без бою", – зауважив український командир.

Угрупування просить про важке озброєння

Волина запевнив, що українські військові не здадуться й будуть битися до кінця, щоб деблокувати Маріуполь. Для цього, за його словами, потрібне важке озброєння.

Але нашої вірності присязі мало для звільнення Маріуполя. Місту негайно потрібна деблокада. Для цього нам потрібне важке озброєння. У силах країн ЄС та США нам його надати. Важке озброєння для захисників Маріуполя врятує українське військове угрупування,

– переконує командир.

Він зазначив, що Маріуполь все ще можна врятувати й українські військові готові зробити неможливе.

"Маріуполь можливо врятувати. Ми готові битися до останньої краплі крові. Але ми маємо знати, що світ для цього зробив все можливе. Тоді ми готові зробити навіть неможливе для нашої країни", – резюмував Волина.

До теми – Арестович: РФ хоче зробити Маріуполь місцем показової розправи, як Алеппо: дивіться відео