Маріупольська міська рада зауважила, що російські пропагандисти вже не приховують: російська авіація випалює мирні квартали та навмисно знищує місцевих мирних жителів. Росія по-звірячому знищує місто й маріупольські сім'ї.

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"На наших очах росавіація вдарила по п'ятиповерхівці", – журналісти агресора плутаються та "здають" своїх. Російська пропаганда дає збій,

– мовиться у повідомленні.

Маріупольська міська рада наголосила, що зло обов'язково покарають. Тим часом всі відеодокази путінського режиму передадуть до суду.

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