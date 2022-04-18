Мариупольский городской совет отметил, что российские пропагандисты уже не скрывают: российская авиация выжигает мирные кварталы и намеренно уничтожает мирных жителей. Россия зверски уничтожает город и мариупольские семьи.

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"На наших глазах росавиация ударила по пятиэтажке", – журналисты агрессора путаются и "сдают" своих. Российская пропаганда дает сбой,

– говорится в сообщении.

Мариупольский городской совет подчеркнул, что зло обязательно накажут. Между тем, все видеодоказательства путинского режима передадут в суд.

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