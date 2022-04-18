Держприкордонслужба повідомила, що важко поранений прикордонник підірвав себе гранатою. Він зробив це, аби не потрапити у полон та не дозволити російським окупантам захопити радіостанцію.
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В радіоефірі пролунали його останні слова: "Слава Україні!". Спочивай з миром, побратиме. Ми обіцяємо закінчити те, що почали: будемо нищити орків до останнього,
– мовиться у повідомленні.
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