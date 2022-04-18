Ще 4, на жаль, нагородили посмертно. Президент підписав укази 17 квітня.
До теми Президент нагородив шість сотень Героїв: у списку службовці різних структур
Кого нагородив Зеленський
Звання Героя України отримують за особисту мужність і героїзм, які проявили в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також за самовіддане служіння українському народу.
Нагороди разом з орденом "Золота зірка" отримали:
Головко Віктор Олександрович – старший лейтенант (посмертно);
Собків Роман Васильович – майор (посмертно);
Дашко Ігор Тарасович – підполковник ( посмертно);
Кучерявий Віталій Вікторович – полковник ( посмертно);
Пашко Лев Валерійович – лейтенант.
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