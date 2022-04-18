На жаль, поміж них є й ті, кого нагородили посмертно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.
Напередодні "За особисту мужність і самовіддані дії": президент нагородив майже 200 військових
Всі, хто боронить нашу землю
Глава держави нагородами відзначав не лише військових. Хто та скільки нагород отримав:
- 188 військовослужбовців Збройних Сил України
- 553 бійці Нацгвардії;
- 64 прикордонники;
- 26 рятувальників ДСНС;
- 5 поліцейських.
Шістьом захисникам України в цей день надали найпочесніше звання – Героя України. Ознайомитися з повним переліком нагороджених можна на сайті Офісу президента за цим посиланням.
Звернення президента за цей день: дивіться відео