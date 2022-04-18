К сожалению, среди них есть и те, кого наградили посмертно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.
Накануне "За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил около 200 военных
Все, кто защищает нашу землю
Глава государства наградами отмечал не только военных. Кто и сколько наград получил:
- 188 военнослужащих Вооруженных Сил Украины
- 553 бойца Нацгвардии;
- 64 пограничника;
- 26 спасателей ГСЧС;
- 5 полицейских.
Шестерым защитникам Украины в этот день присвоили самое почетное звание – Героя Украины. Ознакомиться с полным список награжденных можно на сайте Офиса президента по этой ссылке.
Обращение президента за этот день: смотрите видео