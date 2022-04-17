Военные получили разные ордена, а также медали. Соответствующий указ президент подписал 16 апреля.
Днем ранее Зеленский наградил 221 служащего: в списке есть те, "чьи фамилии нельзя называть"
Все проявили верность присяге
Все награжденные в этот день служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Получили награду от президента 189 воинов Украины.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов,
– отметили в Минобороны.
Какие награды и сколько бойцов получили:
- Орден Богдана Хмельницкого ІІ степени – 3 служащих.
- Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени – 19 служащих.
- Орден "За мужество" ІІ степени – 3 служащих.
- Орден "За мужество" III степени – 43 служащих.
- Орден Даниила Галицкого – 5 служащих.
- Медаль "За военную службу Украины" – 62 служащих.
- Медаль "Защитнику Отчизны" – 54 служащих.
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