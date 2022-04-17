Військові отримали різні ордени, а також медалі. Відповідний указ президент підписав 16 квітня.

Днем раніше Зеленський нагородив 221 службовця: у списку є ті, "чиї прізвища не можна називати"

Усі проявили вірність присязі

Всі нагороджені в цей день служать у лавах Збройних Сил України. Отримали відзнаку від президента 189 воїни України.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі українських воїнів,

– зазначили в Міноборони.

Які нагороди й скільки бійців отримали:

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня – 3 службовці.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – 19 службовців.

Орден "За мужність" ІІ ступеня – 3 службовці.

Орден “За мужність” ІІІ ступеня – 43 службовці.

Орден Данила Галицького – 5 службовців.

Медаль "За військову службу Україні" – 62 службовці.

Медаль "Захиснику Вітчизни" – 54 службовці.

Зверніть увагу! Ознайомитися з текстом указу президента з повним списком нагороджених можна за цим посиланням.

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