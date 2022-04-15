На жаль, частина цих службовців, отримали нагороди посмертно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за цей день.

Того ж дня Героїчним рятувальникам, які щодня ризикують життям, вручили нагороди

У списку є спецслужбовці

Загиблих серед нагороджених було 34 захисники. Також важливо, що поміж 221 людини було двоє спецслужбовців Держспецзв'язку.

А також нагородив тих, чиї прізвища не можна назвати. Але нагородив за те, що точно корисно для всіх,

– сказав президент.

Також він окремо згадав начальника розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ Олександра Кукурбу. Майору присвоїли Звання Героя України не випадковою Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів.

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