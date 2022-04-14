Тому було прийнято рішення вручити їм відомчі нагороди. 13 квітня це зробив заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін разом із керівництвом ДСНС.
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Рятувальникам вручили нагороди
Рятувальники проводять величезну роботу, під кулями та снарядами. Вони роблять це для того, щоб показати світові страшну правду про наслідки російської агресії в Україні.
Герої-рятувальники точно заслуговують на нагороди, адже не кожен піде на такі вчинки.
Нехай наша Неопалима Купина захищає усіх наших фахівців пресслужб, які своєю важкою працею і сміливістю кожного дня наближають нашу спільну перемогу!
– заявили в МВС України.
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