Тому було прийнято рішення вручити їм відомчі нагороди. 13 квітня це зробив заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін разом із керівництвом ДСНС.

Головне Четвертий обмін полоненими, визнання Радою геноциду: основне за 50 день війни

Рятувальникам вручили нагороди

Рятувальники проводять величезну роботу, під кулями та снарядами. Вони роблять це для того, щоб показати світові страшну правду про наслідки російської агресії в Україні.

Герої-рятувальники точно заслуговують на нагороди, адже не кожен піде на такі вчинки.

Нехай наша Неопалима Купина захищає усіх наших фахівців пресслужб, які своєю важкою працею і сміливістю кожного дня наближають нашу спільну перемогу!

– заявили в МВС України.

Дивіться відео: