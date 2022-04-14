Поэтому было принято решение вручить им ведомственные заслуги. 13 апреля это сделал заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин вместе с руководством ГСЧС.

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Спасателям вручили награды

Спасатели проводят огромную работу под пулями и снарядами. Они делают это для того, чтобы показать миру страшную правду о последствиях российской агрессии в Украине.

Герои-спасатели точно заслуживают наград, не каждый решится на такие поступки.

Пусть наша Неопалимая Купина защищает всех наших специалистов пресс-служб, которые своим тяжелым трудом и смелостью каждый день приближают нашу общую победу!

– заявили в МВД Украины.

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