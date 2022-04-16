Благодаря помощи людей журналистка 24 канала Екатерина Козачинская и ветеран и парамедик Алина Вяткина уже приобрели для ребят 2 машины L200.

Важно Ветеран и парамедик собирает средства для помощи украинским защитникам: как приобщиться

Их передали подразделению в Киеве, и теперь внедорожники успешно выполняют свою работу на Востоке.

Военным нужно еще 2 авто

Сейчас волонтеры собирают средства на еще 2 автомобиля для военных, которые в боевых действиях потеряли часть оборудования и снаряжения.

Несмотря на то, что украинские защитники в сложных боях теряют снаряжение, они мужественно идут к победе. Сейчас бойцы нуждаются в нашей поддержке. Чем больше мы будем помогать, тем более прочным тылом будем для них.

Кстати, девушки волонтерят с первого дня полномасштабного вторжения. Преимущественно передают тактическую медицину, технику и авто. Через 50 дней удалось передать помощи на десятки миллионов. Все отчеты можно увидеть на страницах волонтеров.

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