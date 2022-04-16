Завдяки допомозі людей журналістка 24 каналу Катерина Козачинська та ветеранка і парамедикиня Аліна Вяткіна вже придбали для хлопців 2 машини L200.
Важливо Ветеранка і парамедикиня збирає кошти на допомогу українським захисникам: як долучитися
Їх передали підрозділу в Києві, тож тепер позашляховики успішно виконують свою роботу на Сході.
Військовим потрібно ще 2 авто
Зараз волонтери збирають кошти на ще 2 авто для військових, які в бойових діях втратили частину обладнання та спорядження.
Попри те, що українські захисники в складних боях втрачають спорядження, вони мужньо йдуть до перемоги. Зараз бійці потребують нашої підтримки. Чим більше ми допомагатимемо, тим міцнішим тилом будемо для них.
До слова, дівчата волонтерять з першого дня повномасштабного вторгнення. Переважно передають тактичну медицину, техніку та авто. За 50 днів вдалось передати допомоги на десятки мільйонів. Усі звіти можна бачити на сторінках волонтерок.
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