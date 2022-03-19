Аліна волонтерить не вперше. Її історія розпочалась у 2014 році ще на Майдані, після чого продовжилась поставками тактичної медицини та військового обладнання на Донбас. Згодом Аліна стала парамедикинею та рятувала життя українським військовим у найбільш гарячих точках 2014 – 2016 років, повідомляє 24 канал.
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Всі роки після повернення Аліна займалася матеріальною та психологічною підтримкою ветеранів, працюючи або волонтерячи в різних організаціях.
Повномасштабний наступ змусив акумулювати всі сили на збір коштів в Україні та за кордоном для закупівлі військового обладнання і тактичної медицини. Більше про роботу Аліни та загалом волонтерської групи можна дізнатися тут.
Аліна у 2014 – 2015 роках / Фото з соцмереж
Окрім того наразі у волонтерів зарезервовано 1000 пластин, але грошей на завершення закупівлі не вистачає. Відтак потрібно якомога швидше дозібрати 120 000 євро, щоб здійснити закупівлю, яка необхідна для захисту наших воїнів.
Даючи інтерв'ю 24 каналу перед повномасштабним наступом і відповідаючи на питання про ціну мирного неба, Аліна сказала: "Мирного неба не існує. Ми живемо в той час, коли війна вже триває і вона може перенестися чи розширитися будь-куди в будь-яку хвилину. Й треба мати сміливість будувати своє життя й майбутнє, усвідомлюючи це".
Так і сталося. Відтак ми повинні зробити все, аби мати змогу жити і будувати у цей складний час. Кожен – на своєму власному фронті боротьби з окупантом. Усе буде Україна.