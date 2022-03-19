Алина волонтерит не в первый раз. Ее история началась в 2014 году еще на Майдане, после чего продолжилась поставками тактической медицины и военного оборудования в Донбасс. Впоследствии Алина стала парамедиком и спасала жизнь украинским военным в наиболее горячих точках 2014 – 2016 годов, сообщает 24 канал.

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Все годы после возвращения Алина занималась материальной и психологической поддержкой ветеранов, работая или волонтеря в разных организациях.

Полномасштабное наступление заставило аккумулировать все силы на сбор средств в Украине и за рубежом для закупки военного оборудования и тактической медицины. Больше о работе Алины и в целом волонтерской группы можно узнать здесь.

Алина в 2014 – 2015 годах / Фото из соцсетей

Кроме того, сейчас у волонтеров зарезервировано 1000 пластин, но денег на завершение закупки не хватает. Следовательно, нужно как можно скорее добрать 120 000 евро, чтобы осуществить закупку, которая необходима для защиты наших воинов. Из-за границы прислать деньги можно сюда:

Etransfer: rubenfeld@yahoo.com

Go Fund Me: https://gofund.me/325e21a8

Paypal: https://tinyurl.com/Alina-Paypal



Прямой перевод на ГО FestivALT в Польше:

Stowarzyszenie FestivALT

Dietla 29/1, 31-070 Краков

BREXPLPWXXX

PL42 1140 1081 0000 4466 3000 1006



Для Украины:

IBAN

UA433220010000026208303483518

ИНН 3500502101



Карта моно:

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Давая интервью 24 каналу перед полномасштабным наступлением и отвечая на вопрос о цене мирного неба, Алина сказала: "Мирного неба не существует. Мы живем в то время, когда война уже продолжается и она может перенестись или расшириться куда угодно в любую минуту. И надо иметь смелость строить свою жизнь и будущее, осознавая это".

Так и вышло. Следовательно, мы должны сделать все, чтобы иметь возможность жить и строить в это сложное время. Каждый – на своем собственном фронте борьбы с оккупантом. Всё будет Украина.