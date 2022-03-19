Алина волонтерит не в первый раз. Ее история началась в 2014 году еще на Майдане, после чего продолжилась поставками тактической медицины и военного оборудования в Донбасс. Впоследствии Алина стала парамедиком и спасала жизнь украинским военным в наиболее горячих точках 2014 – 2016 годов, сообщает 24 канал.
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Все годы после возвращения Алина занималась материальной и психологической поддержкой ветеранов, работая или волонтеря в разных организациях.
Полномасштабное наступление заставило аккумулировать все силы на сбор средств в Украине и за рубежом для закупки военного оборудования и тактической медицины. Больше о работе Алины и в целом волонтерской группы можно узнать здесь.
Алина в 2014 – 2015 годах / Фото из соцсетей
Давая интервью 24 каналу перед полномасштабным наступлением и отвечая на вопрос о цене мирного неба, Алина сказала: "Мирного неба не существует. Мы живем в то время, когда война уже продолжается и она может перенестись или расшириться куда угодно в любую минуту. И надо иметь смелость строить свою жизнь и будущее, осознавая это".
Так и вышло. Следовательно, мы должны сделать все, чтобы иметь возможность жить и строить в это сложное время. Каждый – на своем собственном фронте борьбы с оккупантом. Всё будет Украина.