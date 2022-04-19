Він пояснив це тим, що Росія зараз "робить серйозну ставку" на другий етап війни. До того ж, за його словами, переговорний процес ускладнюється ситуацією, яка зараз спостерігається на території Маріуполя.

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Росія зробила серйозну ставку на другий етап війни

У вівторок, 19 квітня, Росія розпочала другий етап повномасштабного наступу на Україну, залучивши тисячі військовослужбовців. Українські офіційні особи наполягають, що ЗСУ витримають новий штурм. Водночас посилення військ та збільшення інтенсивності обстрілів порушить переговори між двома державами.

Як заявив Подоляк, переговорний процес ускладнила, зокрема, поточна ситуація у Маріуполі. Через це зараз важко говорити, коли з'явиться можливість провести наступні прямі мирні переговори.

Він зазначив, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап своєї "спецоперації", прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП розповів, що переговорний процес з Росією моделюється Володимиром Зеленським і саме президент буде вирішувати, чи виходити Україні з переговорів. Він наголосив, що так званою "червоною лінією" для України буде Маріуполь.

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