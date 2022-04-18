Росія не зважає на те, як виглядає з репутаційної точки зору

Хід переговорів між Україною і Росією в ефірі каналу "Рада" прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він заявив, що Росія брутально нехтує правилами та звичаями війни.

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"І тому в нас є Буча, є Маріуполь і будуть ще інші міста, в яких ми побачимо точно такі ж варварські способи ведення війни проти України", – сказав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що Росія не зважає на те, як виглядає з репутаційної точки зору.

Переговорний процес моделюється Зеленським

Михайло Подоляк розповів, що переговорний процес з Росією моделюється президентом Володимиром Зеленським. Саме президент буде вирішувати, чи виходити Україні з переговорів.

Зі слів Подоляка можна зробити висновок, що так званою "червоною лінією" для України буде Маріуполь.

Президент скаже нам, чи треба з нього виходити, чи продовжувати. Безумовно, якщо будуть знищені жителі й захисники Маріуполя, які там ще залишилися, то переговорного процесу не буде як такого,

– зауважив Подоляк.

Після того, як ЗСУ вибили російських військових з Півночі України, стали відомі масові випадки звірств над українцями. На цьому тлі переговори з Росією, як заявив Подоляк, дуже тяжкі.

"Взагалі сьогодні переговорний процес дуже тяжкий і в'язкий, тому що емоційний фон у нашій країні зовсім інший. Це не той фон, з яким ми починали переговори. Війна є війною. Але ми бачимо, що це вже не війна, а просто геноцид", – резюмував він.

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