За словами Зеленського, Росія очікує на спрощений варіант договору.

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Про це Президент України Володимир Зеленський заявив 16 квітня на зустрічі з українськими журналістами.

Росія б хотіла бачити один договір, куди б увійшло усе. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки,

– заявив президент.

Зеленський прогнозує, що в результаті переговорів можуть з'явитися два основні документи:

перший визначатиме гарантії безпеки для України,

другий стане безпосередньою угодою між Україною і Росією.

Водночас він попередив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на будь-яких переговорах з Росією.

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