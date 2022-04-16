Санкції західних партнерів стали відчутним ударом для Росії, але не змусили агресора зупинити свої злочини проти України. Зволікання з радикальними кроками може призвести до трагічних наслідків.

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Росія може використати неконвенційну зброю

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що вірити Росії у жодному випадку не можна. Ворог здатний використати ядерну чи іншу неконвенційну зброю, тому гарантії безпеки України повинні враховувати можливість повторного нападу окупантів.

Окрім того, він додав, що триває робота над отриманням засобів захисту від хімічної зброї, однак темпи не такі оптимістичні, як цього хотілося б.

Деякі країни постійно кажуть: Росія застосує неконвенційну зброю – ми щось введемо. Це велика провокація. Не треба чекати, поки Росія використає ядерну зброю, – треба готуватися до цього. Треба затискати їхню економіку так, щоб вони й не думали про таке,

– сказав глава держави.

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