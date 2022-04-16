Санкции западных партнеров стали ощутимым ударом для России, но не принудили агрессора остановить свои преступления против Украины. Промедление с радикальными шагами может привести к трагическим последствиям.

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Россия может использовать неконвенционное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что верить России ни в коем случае нельзя. Враг может использовать любое оружие, поэтому любые документы о безопасности Украины будут рассчитаны с возможностью повторного нападения оккупантов.

Кроме того, он добавил, что идет работа над получением средств защиты от химического оружия, однако темпы не так оптимистичны, как этого хотелось бы.

Некоторые страны постоянно говорят: Россия применит неконвенциональное оружие – мы что-нибудь введем. Это большая провокация. Не следует ждать, пока Россия использует ядерное оружие, а готовиться к этому. Надо зажимать их экономику так, чтобы они и не думали об этом,

– сказал глава государства.