Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 апреля на встрече с украинскими журналистами.

Россия хотела бы видеть один договор, куда бы вошло все. Но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки,

– заявил президент.

Зеленский прогнозирует, что в результате переговоров могут появиться два основных документа:

первый будет определять гарантии безопасности для Украины,

второй станет прямым соглашением между Украиной и Россией.

В то же время он предупредил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на любых переговорах с Россией.