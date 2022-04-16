Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 апреля на встрече с украинскими журналистами.
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По словам Зеленского, Россия ожидает упрощенного варианта договора.
Россия хотела бы видеть один договор, куда бы вошло все. Но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки,
– заявил президент.
Зеленский прогнозирует, что в результате переговоров могут появиться два основных документа:
- первый будет определять гарантии безопасности для Украины,
- второй станет прямым соглашением между Украиной и Россией.
В то же время он предупредил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на любых переговорах с Россией.