Росіянам було начхати на психологічний стан дітей. Головне – картинка для пропагандистських ЗМІ.

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Для забезпечення картинки для пропагандистів на "відкриття школи" звезли дітей зі всього міста. Стандартна тактика окупантів з колаборантами – цинічне використання дітей та їх важкого психологічного стану для пропаганди,

– розповів радник мера Петро Андрющенко.

Директорка школи №53 відмовилася співпрацювати з окупантами та пішла з посади. Тому на її місце призначили колишню директорку школи №3 Наталію Топорікову, яка не чинила опору.



Директоркою школи погодилася стати колаборантка / Скриншот з відео

Росіяни вже навіть призначили свого "міністра освіти" в блокадному місті. Колаборантом погодився стати керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячеслав Мірошниченко.



Ще один колаборант у Маріуполі / Фото Петра Андрющенка

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