Согласно информации, 10 мая 2022 года на протяжении целых суток оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов, что в Запорожской области.

Важно В Украине впервые предстанет перед судом российский военный за убийство гражданского

Как следствие, из-за российских обстрелов есть погибшие и травмированные.

Все материалы по факту вооруженного нападения переданы в Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области. Это необходимо для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Какова ситуация в Запорожской области

Стоит посмотреть – россияне разлучили 4-летнюю девочку с мамой: смотрите видео