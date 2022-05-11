Згідно з інформацією, 10 травня 2022 року впродовж цілої доби окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхів, що у Запорізькій області.

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Як наслідок. через російські обстріли є загиблі та травмовані.

Всі матеріали за фактом збройного нападу передані до Управляння Служби безпеки України в Запорізькій області. Це необхідно для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Яка ситуація у Запорізькій області

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